Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Lkw-Fahrer muss in Gewahrsam

Kornhochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 57-Jähriger (litauisch) wurde durch Zeugen gesehen, wie er mit seinem Lkw in der Straße 'Molsdorfer Lindenweg' befuhr. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Polizei informiert. Diese konnte ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest. Aufgrund der eindeutigen Hinweise wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die anschließende Blutentnahme musste unter Zwang durchgeführt werden. Der Mann leistete weiterhin so massiv Widerstand, dass er in Unterbindungsgewahrsam genommen werden musste. (mwi)

