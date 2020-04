Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug Gewinnversprechen

Eisenach (ots)

Eine Unbekannte rief heute Vormittag bei einer 61-Jährigen an und täuschte vor, dass sie eine größere Summe Bargeld gewonnen habe. Zur Abwicklung der Auszahlung müsse die Angerufene nur selber einen gewissen Betrag in Form von Gutscheinkarten kaufen und die Codes an die Anruferin übermitteln. Auf diesen Trick ging die angerufene Frau nicht ein und verständigte die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrugs ein und instruierte die Frau hinsichtlich weiterer Anrufe durch die Täterin.(mwi)

