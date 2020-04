Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hasen ausgewichen - Person verletzt und Pkw beschädigt

Eschenbergen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Opel heute in den frühen Morgenstunden die Kreisstraße 7, zwischen Eschenbergen und Molschleben, als nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Hase auf die Fahrbahn lief. Die Fahrerin wich dem Tier nach links aus und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und musste in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Feld entstand ebenfalls Sachsachen im Wert von ca. 500 Euro. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, einem Wildtier auf der Fahrbahn nicht auszuweichen, sondern das Fahrzeug auf der Fahrspur zu halten und eine Gefahrenbremsung einzuleiten. (mwi)

