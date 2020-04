Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 19.04.2020, 15.00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2020, 19.00 Uhr, öffnete ein Unbekannter gewaltsam ein Kellerabteil in einem Wohnblock An der Tongrube. Dort wurden ein Paar Inlineskates, ein Skateboard sowie Knieschoner im Gesamtwert von 100 Euro entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03621 - 261124 und der Bezugsnummer 0096854/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell