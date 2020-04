Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Reh

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Zusammenstoß eines 47-Jährigen mit seinem VW und einem Reh kam es heute in den frühen Morgenstunden auf der L1046. Der Mann befuhr die Landstraße in Richtung Espenfeld, als plötzlich eine Reh vom rechten Straßenrand auf die Straße sprang und mit dem Fahrzeug kollidierte. Das Tier bliebt verletzt am Unfallort liegen und wurde später durch einen Fangschuss der Polizeibeamten erlöst. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von ca. 500 Euro. (mwi)

