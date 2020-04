Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche in der Stedtfelder Straße - Täter ermittelt

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 25.03.2020 zum 26.03.2020 wurde in insgesamt 22 Kellerabteile in mehreren Wohnblöcken in der Stedtfelder Straße eingebrochen. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizei Eisenach konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 30-Jährigen (deutsch) aus Eisenach. Er ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. In dessen Wohnung konnten die Beamten Teile des Diebesguts (Lebensmittel und mehrere Haushaltsgegenstände) auffinden und sicherstellen. Weitere Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern noch an. (mwi)

