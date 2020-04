Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Heute Mittag, kurz vor 12.00 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Toyota die Karolinenstraße in Richtung Obere Lindenstraße. Auf Höhe des Karolinenparks wollte der Fahrer nach links in Richtung Dornsenberg abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten ein 40-jähriger Radfahrer, der den langsamer werdenden Toyota überholen wollte. In der Folge bog der Toyota-Fahrer links ab, sodass der Fahrradfahrer bremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und verletzte sich dabei. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell