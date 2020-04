Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht, von 00.00 Uhr bis 05.45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Moped in der Straße Kretschmar. Das Fahrzeug, welches mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer gesichert war, stand vor einem Wohnblock und hat einen Wert von ca. 3.500 Euro. Es handelt sich um eine rote Simson, Typ Spatz. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0096586/2020 entgegen. (mwi)

