Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierereien an Kreuzkirche - Täter ermittelt

Eisenach (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu den Schmierereien an der Kreuzkirche in Eisenach (PM vom 08.04.2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4567549), konnte durch die Polizei Eisenach ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 23-Jährigen (deutsch) aus Eisenach. Er ist bereits wegen ähnlicher Vergehen sowie Eigentums- und Drogendelikten polizeibekannt. Dem Mann konnte im gleichen Tatzeitraum eine weitere Sachbeschädigung an einem Einkaufszentrum am Bleichrasen in Eisenach zugeordnet werden. (mwi)

