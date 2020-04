Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl aus Einkaufsmarkt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, entwendete ein 40-jähriger Mann (russisch) in einem Einkaufsmarkt in der Straße An der Weisse alkoholische Getränke in Wert von ca. 40 Euro. Als der Täter vom Ladendetektiv angesprochen wurde, flüchtete er zunächst, konnte aber eingeholt werden. Anschließend wehrte sich der Mann gegen die Kontrolle derart, dass er durch den Ladendetektiv auf dem Boden fixiert werden musste. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahl eingeleitet. (mwi)

