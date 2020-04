Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 01.04.2020, bis Dienstag, 28.04.2020, 19.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße. Dort entwendeten der oder die Täter diverse Elektrogeräte und Küchenmöbel in bislang noch unbekanntem Wert. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0096069/2020 entgegen. (mwi)

