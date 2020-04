Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt.

Eisenach (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Honda-Motorrad die Rennbahn in Richtung Kasseler Straße. Im Einmündungsbereich der Herrenmühlenstraße wollte ein 32-Jähriger mit seinem Skoda auf die Rennbahn auffahren und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 50-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mwi)

