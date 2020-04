Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Marlishausen - Wüllersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Ford die K28 zwischen Marlishausen und Wüllersleben. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in gleicher Richtung am Fahrbahnrand. Vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung übersah der Ford-Fahrer die Radfahrerin und stieß mit seinem rechten Außenspiegel gegen die Frau. Diese kam zu Fall, verletzte sich dabei leicht und musste anschließend in eine Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell