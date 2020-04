Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad findet zu Eigentümer zurück

Gotha (ots)

Das am 22.04.2020 in den Medien veröffentlichte Fahndungsfoto von einem roten gestohlenen Mountainbike (siehe PM von 22.04.2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4577582) ließ die rechtmäßige Eigentümerin ihr Rad wiederkennen. Ihr Fahrrad wurde am 07.04.2020 vor einer Apotheke in der Bürgeraue gestohlen. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Männer aus Gotha im Alter von 20,21 und 22 Jahren. Das Rad konnte bereits der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. (ah)

