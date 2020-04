Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bildungszentrum - Zeugen gesucht

Wilhelmsthal (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag wurde bekannt, dass sich Unbekannte über einen längeren Zeitraum mehrfach unbefugt in das Gebäude eines Bildungszentrums begeben haben. Dort wurden diverse Edelstahltöpfe im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet. Weiterhin wurden mehrere Feuerlöscher im Gebäude entleert . Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Tatzeitraum kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei in Eisenach nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0094948/2020 entgegen. (mwi)

