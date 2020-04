Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrräder gestohlen - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Zwei E-Bikes wurden in der Nacht vom Sonntag zum Montag von einem Grundstück in der Straße "Am Bahnhof" entwendet. Die beiden Räder befanden sich gesichert auf dem Gelände des Mehrfamilienhauses und haben zusammen einen Wert von ca. 700 Euro. Es handelt sich um ein weißes Damenrad, der Marke Mifa, und um ein graues Fahrrad, der Marke Alurex. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0095007/2020 entgegen. (mwi)

