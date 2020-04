Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopeddiebstahl leicht gemacht

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 26.04.2020, 11.00 Uhr, bis Montag, 27.04.2020, 11.30 Uhr, wurde aus einem Schuppen in der Straße 'Siedlung' ein rotes Moped der Marke Simson, Typ S51, im Wert von 1.500 Euro entwendet. Dem oder den Tätern wurde es leicht gemacht, der Schuppen war unverschlossen und der Zündschlüssel steckte im Zündschloss. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des entwendeten Mopeds nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0094788/2020 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

* Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre, falls vorhanden, aktiviert. * Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. * Elektronische Wegfahrsperre. Diese verhindert das Starten oder Kurzschließen des Motorrads. Darüber hinaus erschwert sie das Auswechseln bzw. die Manipulation des Kombischaltermoduls. In der Regel verfügen alle "jüngeren" Motorräder serienmäßig über eine Wegfahrsperre. Falls nicht, kann diese gegen Aufpreis bestellt werden, was unbedingt zu empfehlen ist.

Diese und weiter Tipps finden Sie online unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/ (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell