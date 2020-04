Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend geriet ein Dacia gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße in Brand. Das Fahrzeug war auf der Straße vor einem Wohnhaus abgestellt und brannte vollständig aus. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Fahrzeug kontrolliert löschen. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude oder Personen bestand nicht. Zeugen beobachteten, wie zwei Personen sich an dem Pkw zu schaffen machten und davon liefen. Die zwei Personen trugen vermutlich sogenannte Kapuzenhoodies. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 und 03621-781124 sowie der Bezugsnummer 0095195/2020 entgegengenommen. (ah)

