Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gräfenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Am 26.04.2020 wurde ein grauer Jaguar in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.20 Uhr durch ein unbekanntes, vermutlich weiß-farbenes, Fahrzeug beschädigt. Der Jaguar war ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hauptstraße abgestellt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfall und das flüchtende Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0094059/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell