Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 25.04.2020,17.00 Uhr bis 26.04.2020, 15.00 Uhr wurde ein schwarzer Audi A 3 von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Audi war in der Dr.-Robert-Koch-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Unfall und das flüchtende Fahrzeug beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0093970/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell