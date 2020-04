Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 23.04.2020, 12.00 Uhr bis Freitag, 24.04.2020, 13.45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein E-Bike vom Grundstück eines Wohnhauses in der Sertürnerstraße. Das gestohlene blaue Fahrrad der Marke Morrison, Typ E 6.0, war mittels Schloss gesichert und hat einen Wert von ca. 2.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0093890/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell