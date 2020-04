Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Kittelsthal / Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh und einem Pkw kam es heute in den frühen Morgenstunden auf der K14 zwischen Kittelsthal und Wutha-Farnroda. Dabei kollidierte ein 57-Jähriger mit seinem Subaru mit dem Tier, welches anschließend verletzt in den Wald lief. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. (mwi)

