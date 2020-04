Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorraddiebstahl - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit von Montag, 20.04.2020, bis Sonntag, 26.04.2020, 14:50 Uhr, öffneten Unbekannte auf unbekannte Art und Weise ein Tor einer Garage in einem Garagenkomplex in der Enckestraße. Daraus wurden anschließend ein nicht zugelassenes Motorrad der Marke Suzuki (Farbe: violett), und ein Integralhelm gestohlen. Das Zweirad konnte im Nahbereich der Garage mit Beschädigungen wieder aufgefunden werden. Der Helm wurde nicht gefunden. Hinweise zur Tat und dem oder den Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0093990/2020 entgegen. (mwi)

