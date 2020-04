Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht.

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 02.10 Uhr, montierten Unbekannte am Platz der Jugend einen Zigarettenautomat auf unbekannte Art und Weise komplett ab und entwendeten diesen. Zum Abtransport wurde nach aktuellem Erkenntnisstand ein Pkw genutzt. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen mit dunkler Kleidung, die sich vermutlich mit einem hellem Pkw in unbekannte Richtung entfernten. Wer konnte in diesem Zusammenhang weiterhin verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 oder - 781424 und der Bezugsnummer 0094179/2020 entgegen. (mwi)

