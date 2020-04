Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Gotha - Landkreis (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich vor den Augen eines Funkwagens gegen 03:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine junge Frau befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die Bürgeraue in Fahrtrichtung Gadollahstraße und bog nach links ab. Hiebei überfuhr sie teilweise eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde in der Atemluft der 29jährigen Frau Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab 0,97 Promille. In der weiteren Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden, Anzeige erstattet, der Führerschein sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Sachschaden an der Verkehrsinsel wird auf etwa 100 Euro geschätzt.(ck)

