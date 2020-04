Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Zeugenaufruf

Tambach-Dietharz (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.00 Uhr bis Samstag, 02.00 Uhr beschädigten Unbekannte den Toyota einer 82-jährigen Tambacherin. Beide Scheiben der Fahrerseite wurden hierbei eingeschlagen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0093508/2020 entgegengenommen. (ak)

