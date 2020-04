Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit E-Scooter gestürzt

Tambach-Dietharz (ots)

Am Samstagmorgen kam eine 48-Jährige in der Schmalkalder Straße mit ihrem E-Scooter zu Fall. Die Frau stürzte beim Überfahren einer Bordsteinkante und verletzte sich hierbei leicht im Gesicht. Zur weiteren Behandlung wurde sie in das Krankenhaus verbracht. Bei der Überprüfung des E-Scooters stellten die Beamten fest, dass dieser keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Eine Anzeige wurde erstattet.(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell