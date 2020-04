Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe eingeschlagen und Graffiti angebracht

Gotha (ots)

Ein in Renovierung befindliches Geschäftshaus in der Friedrich-Jacobs-Straße war in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ziel bislang Unbekannter. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe und beschmierten die Fassade mit blauer Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0093523/2020 entgegengenommen.(ak)

