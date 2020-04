Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 76-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr am Samstagnachmittag die Goethestraße in Richtung Wanfried und bog am Ortsausgang nach links ab. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer näherte sich in diesem Moment von hinten, überholte zwei unbeteiligte Krafträder und kollidiert mit dem im Abbiegevorgang befindlichen Rollerfahrer. Dieser wurde in den Straßengraben geschleudert und dabei schwer verletzt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell