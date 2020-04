Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugenaufruf

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, 24.04.2020, kam es in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 23.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Eisenacher Straße. Auf noch unbekannte Art und Weise verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu der Filiale und brachen im Inneren eine Bürotür auf. Es wurden Schränke durchwühlt und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeug wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0093322/2020 entgegen. (as)

