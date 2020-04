Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vogel verursacht Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Am Freitag, 24.04.2020, befuhr gegen 17.00 Uhr ein 61-jähriger Daimler-Fahrer die Bundesstraße 19 zwischen den Anschlussstellen Eisenach Ost und Eisenach West. Plötzlich flog ein Vogel gegen die Windschutzscheibe. Der Fahrer steuerte in der Schrecksekunde sein Fahrzeug nach links gegen die Mittelleitplanke. Am Fahrzeug und an vier Segmenten der Leitplanke entstanden Sachschäden. Der Fahrer blieb unverletzt. (as)

