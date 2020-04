Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

B176 bei Döllstädt - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag erfolgte gegen 20:02 Uhr die Mitteilung über die Rettungsleitstelle zu einem Verkehrsunfallgeschehen an der Einmündung L1027 zur B176 bei Döllstädt zwischen einem Pkw und einem Traktor. An der Unfallstelle konnte der Hergang ermittelt werden. Der 32jährige Fahrer des Audi befuhr die L1027 aus Richtung Großfahner kommend in Richtung Döllstädt und kam in einer Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur B176, nach links auf die Gegenfahrbahn und in der Folge von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. Er durchfuhr den Straßengraben, kam auf die Fahrbahn der B176 und stieß hier mit einem Traktor zusammen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Traktor unbeschädigt. Der Fahrer folgte an der Unfallstelle einem freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Vorwert von 1,33 Promille. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet, die Weiterfahrt unterbunden, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.(ck)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell