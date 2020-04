Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag wurde gegen 01:11 Uhr ein Kleinkraftrad in der Straße des Aufbaus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf wurden technische Veränderungen an dem Kraftfahrzeug festgestellt. Hierfür hatte der 18Jährige allerdings nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Zusätzlich bestand kein Versicherungsschutz. In der Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden und gegen den Fahrer Anzeige erstattet.(ck)

