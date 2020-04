Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: weitere Kellereinbrüche im Westviertel

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden weitere 11 Keller in Mehrfamilienhäusern in der Rohrbachstraße durch unbekannte Täter angegriffen. Hierbei wurden die Kellerparzellen gewaltsam geöffnet und durchsucht. Nach ersten Befragungen fehlt derzeit nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.(ck)

