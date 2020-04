Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: nach Unfall geflüchtet

Gräfenroda (ots)

Am Freitag kollidierte im Zeitraum von 17:00 - 19:00 Uhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß in der Anspielgasse III angeparkten Pkw Skoda Fabia. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 03677/601124 und der Bezugsnummer 93171/2020 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.(mh)

