Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte aufgebrochen

Ichtershausen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage "Gartenfreund" in der Feldstraße ein. Die Gartenhütte wurde durch die Täter durchsucht jedoch nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Zeugen die Hinweise zur Tät oder verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 03677/601124 und der Bezugsnummer 93197/2020 zu melden. (mh)

