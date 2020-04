Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Traktor und Sattelzug

Behringen / Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Schwergewichte kam es gestern gegen 14.15 Uhr auf der Hauptstraße. Ein Traktor einer Agrargenbossenschaft befuhr die Hauptstraße und befand sich vor einem ungarischen Sattelzug in Richtung Reichenbach. Am Ortsausgang beabsichtigte der Traktor nach links abzubiegen. Zur selben Zeit setzte der Lkw an, den Traktor zu überholen, sodass beide Fahrzeuge in der Folge zusammenstießen. Es entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die schwierigen Bergungsarbeiten war die Hauptstraße für knapp drei Stunden voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. (mwi)

