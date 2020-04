Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbeobachteter Moment ausgenutzt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, legte ein 18-Jähriger seinen Rucksack sowie seine Jacke auf den geschlossenen Kofferraum seines in der Weststraße abgestellten Pkw. Anschließend begab er sich kurz in seine Wohnung um etwas zu holen. In dieser Zeit entwendete ein Unbekannter die Sachen. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und unter der Bezugsnummer 0092374/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell