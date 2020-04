Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gesichertes Fahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der vergangenen Nacht stahlen Unbekannte in der Weimarer Straße ein dort an einem Gitter angeschlossenes Fahrrad. Der oder die Täter verbogen das Gitter derart, dass ein Entwenden des Fahrrads samt Schloss möglich war. Gestohlen wurde ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Scott, Modell Spark 940, 29-Zoll-Bereifung, im Wert von 3.000 Euro.

Die Polizei Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0091964/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell