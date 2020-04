Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens kam es in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag. Unbekannte begaben sich in den Kellerbereich und öffneten dort gewaltsam eine Parzelle. Der oder die Täter entwendeten ein massives Vorhängeschloss der Marke Abus und einen Hochdruckreiniger der Marke Bosch. Die Polizei in Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0092216/2020 entgegengenommen. (mwi)

