Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von gestern, 10.00 Uhr bis heute 10.30 Uhr wurde in einen Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Mehring-Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Kellerparzelle und entwendeten einen Winkelschleifer und eine Schlagbohrmaschine samt den dazu gehörigen Werkzeugkoffern. Die Polizei in Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0092163/2020 entgegen. (mwi)

