Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Einbruch gestört - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Heute Nacht wurde ein Unbekannter von Zeugen beobachtet, wie er gegen 00.00 Uhr augenscheinlich versuchte, in einen Kiosk in der Oehrenstöcker Straße einzubrechen. Er wurde von einem Zeugen gesehen, woraufhin der Täter mit einem Fahrrad flüchtete. Der hinzugerufene Eigentümer des Kiosk konnte in der Nacht zunächst nichts Auffälliges feststellen. Erst am heutigen Morgen konnte festgestellt werden, dass der Täter offenbar versuchte, über das Dach einzusteigen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei in Ilmenau nimmt Hinweise zur Tat und dem Täter unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0091670/2020 entgegen. Die LPI Gotha bittet in diesem Zusammenhang, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder bei Feststellung von Straftaten diese unverzüglich an eine Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf bekannt zu geben. Nur so können schnellstmöglich Einsatzmaßnahmen initiiert werden. (mwi)

