Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Streit in Gewahrsam genommen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend, gegen 18.45 Uhr, kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 23-Jährigen in der Südstraße. Der jüngere der beiden Männer verletzte dabei den Älteren leicht am Arm. Zuvor und auch danach fuhr der Täter mit seinem Fahrrad im öffentlichen Verkehr, obwohl er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Um ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Männer zu verhindern, wurde dem Tatverdächtigen ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, weshalb er in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 19-Jährigen eingeleitet. (mwi)

