Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom Montag, 20.04.2020, bis gestern Abend, 20.00 Uhr, begaben sich Unbekannte in den Kellerbereich eines Wohnblocks in der Ringstraße. Dort brachen der oder die Täter drei Kellerabteile auf und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand eine Motorkettensäge der Marke Plantiflex, Typ PF-5200, sowie zwei Vorhängeschlösser im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Die Polizei in Eisenach nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0091466/2020 entgegen.

