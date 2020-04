Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Kurierfahrzeug - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag, zwischen 16.15 Uhr und 16.21 Uhr, lieferte ein Paketzusteller in der Straße An der Neuen Kirche seine Lieferung aus. Dabei wurde aus seinem abgestellten Transporter seine Dienstjacke mit entsprechenden Firmenlogo samt darin befindlichem Portemonnaie entwendet. In der Geldbörse befanden sich diverse Dokumente sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0091421/2020 entgegen. (mwi)

