Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom Montag, 20.04.2020, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 21.04.2020, 20.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Außengelände eines Baumarktes in der Salzgitterstraße. Dort entwendeten die Täter sechs Gasflaschen im Gesamtwert von 300 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0090935/2020 entgegen. (mwi)

