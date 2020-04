Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Fröttstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Renault die Baumgartenstraße in Richtung Teutleber Weg, um auf diesen nach rechts einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot-Transporter die Baumgartenstraße und wollte ebenfalls auf den Teutleber Weg zufahren. An der Einmündung der Baumgartenstraße zum Teutleber Weg missachtete der Transporter-Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Renault-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die Beifahrerin im Renault leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (mwi)

