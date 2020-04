Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Paketzusteller unter Alkohol touchiert

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag wollte ein Paketzusteller in Ruhla ausliefern und stellte dazu seinen Transporter in der Arno-Schlothauer-Straße am Straßenrand ab. Ein Renault-Fahrer wollte diesen umfahren und touchierte dabei den Transporter. Bei der Unfallaufnahme wurde schnell deutlich, warum ihm das einfache Umfahren nicht gelang. Der 52-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,1 Promille. Mit ihm wurde zu Beweiszecken eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 52-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Der Paketzusteller konnte weiterhin seine Sendungen zustellen. (ah)

