Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Linienbus

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein Omnibus auf der Huttenstraße in Richtung Gartenstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Suzuki die Hersdorfstraße, vom Verkehrskreisel Langensalzaer Straße her kommend, ebenfalls in Richtung Gartenstraße. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Suzuki-Fahrer die Vorfahrtsregelung und stieß mit dem bevorrechtigten Omnibus zusammen. Zur Unfallzeit befanden sich neun Fahrgäste im Bus. Personen wurden nicht verletzt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell