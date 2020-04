Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Honda-Motorrad die Alte Feldstraße, von der Bärwinkelstraße her kommend, in Richtung Turnvater-Jahn-Straße. In der Gegenrichtung fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Kia. An der Kreuzung der Alten Feldstraße zur Wachsenburgallee beabsichtigte der Honda-Fahrer geradeaus in die Turnvater-Jahn-Straße zu fahren. Die Kia-Fahrerin wollte an dieser Kreuzung nach links auf die Wachsenburgallee einbiegen und hielt zunächst an, um den entgegenkommende Motorradfahrer durchfahren zu lassen. Kurz bevor der 54-Jährige die Kreuzung passieren konnte, fuhr die Frau zu rasch an und stieß dabei mit ihrem Fahrzeug gegen das Motorrad, sodass der Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden von über 4.000 Euro. (mwi)

